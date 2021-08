Com Riquelmy titular, Flamengo vence mais uma e segue 100% no Carioca Sub-17

Adelino Vieira da Silva – O Mestre Adelmo do Guerreiro

História - Há 6 dias Adelino Vieira da Silva – O Mestre Adelmo do Guerreiro Mestra Adelmo dedicou 43 anos ao folguedo mais simbólico de Alagoas.

Distrito Branca recebe visitas ilustres para acompanhar a final do torneio de futebol organizado pela vereadora Janaína do Cal

Esportes - Há 5 dias Distrito Branca recebe visitas ilustres para acompanhar a final do torneio de futebol organizado pela vereadora Janaína do Cal

Atalaia sedia etapa do Campeonato Alagoano de Trail Run 2021

Esportes - Há 6 dias Atalaia sedia etapa do Campeonato Alagoano de Trail Run 2021

Anderson Medeiros propõe PL para proibir pintura de veículos e portas com pistola em vias públicas, sem a devida proteção

Câmara Municipal - Há 1 dia Anderson Medeiros propõe PL para proibir pintura de veículos e portas com pistola em vias públicas, sem a devida proteção

5