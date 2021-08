Rede Bem Drogarias chega a Atalaia. Marca conta com várias unidades franqueadas espalhadas pelo Brasil

O município de Atalaia passa a contar com toda a qualidade de uma franquia da Rede Bem Drogarias, com a inauguração na manhã desta última sexta-feira (27), de uma loja no centro da cidade, localizada na Praça Cícero de Gois Monteiro.

Este é o mais novo empreendimento do casal atalaiense Arnon e Aline Raposo, que possuem 24 anos de experiência no ramo de lojas farmacêuticas, com presença em Atalaia e Pilar, levando sempre qualidade e os melhores preços para os moradores destas cidades.

Marca presente em várias unidades franqueadoras espalhadas no território brasileiro, a Rede Bem Drogarias chega à Atalaia com uma loja completa, com um mix variado de produtos, incluindo produtos exclusivos que você só vai encontrar nesta nova loja, contando também com o conforto de um ambiente climatizado, um lindo layout de sua fachada e a qualidade já conhecida de atendimento, marca sempre presente nas lojas dos empresários Arnon e Aline.

Arnon Raposo destacou a importância de Atalaia passar a contar com a Rede Bem Drogarias. “Nos associamos a Rede Bem, porque vimos uma oportunidade de melhorar nossa gestão, melhoras as negociações com os fornecedores, para trazer para os clientes os melhores preços e a melhor qualidade de produtos. A cidade de Atalaia é quem ganha com mais uma grande rede farmacêutica. Já tenho 24 anos de experiência em Farmácia, mas a Rede Bem vem para agregar ainda mais as nossas farmácias. É agradecer primeiramente a Deus, minha família, meus colaboradores e, principalmente, aos meus clientes, que tem sempre nos prestigiado, pois todo nosso trabalho em pensando no que podemos oferecer de melhor para nossos clientes”.

Representando a Rede Bem Drogarias, estiveram no evento de inauguração o diretor comercial Fabiano Ferreira e a gerente de negócios Keila Vieira, que é a responsável pela expansão da Rede Bem no estado de Alagoas.

“A Rede bem chega para agregar as farmácias, a exemplo da loja do empresário Arnon, que já é um grande sucesso. Trazemos um modelo de organização e gerenciamento, para que possam ter esse controle da loja na palma da mão. Temos produtos de marca própria, onde nossos franqueados conseguem fidelizar seus clientes, pois os clientes só vão encontrar aqui. É uma marca que vem pra fazer toda a diferença, sempre lançando campanhas e promoções”, destaca Keila Vieira.

Com 50 drogarias em todo o estado de Alagoas, o diretor comercial Fabiano Ferreira destaca que a Rede Bem traz inovações e serviços. “Agregamos serviços diferenciados, pois realizamos treinamento com todos os balconistas e proprietários, trazendo inovações e serviços, além de uma loja com mix bem variados e com uma ótima apresentação, com todo o conforto para os clientes. Como o nome já diz, Rede Bem Drogarias, chegamos para fazer de fato o bem para toda a população de todas as cidades que tem a marca Rede bem Drogarias”, destacou.