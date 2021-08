Aloísio Chulapa faz a alegria da garotada e doa material esportivo para projeto social em Atalaia

Ao lado do ídolo, felicidade estampada no rosto das crianças e adolescentes do Barcinha, em Atalaia.

No final da tarde desta sexta-feira (27), Aloísio Chulapa fez a alegria das crianças e adolescentes que participam do projeto social Jovem Promessa, que vem ofertando aulas de futebol de forma gratuita, nas comunidades São Sebastião e Jagatá, em Atalaia.

É que visando incentivar a prática do esporte e fortalecer um dos mais legais projetos sociais da cidade, o maior nome do esporte atalaiense e campeão mundial pelo São Paulo em 2005, Aloísio Chulapa, realizou a entrega de materiais esportivos completos (uniforme 1 e 2), personalizado com o símbolo do Barcinha FC e as cores da equipe.

“A felicidade é grande e fico emocionado com isso, pois o que foi meu sonho, hoje é o sonho deles. Tudo que eu queria na minha vida era ser jogador de futebol, levar o nome da minha terra Atalaia para o mundo, ajudar minha família e das uma vida melhor para eles. Graças a Deus eu conquistei isso tudo e agora vejo de perto esse sonho deles, cada um querendo chegar lá. Parabéns ao professor que tá nessa batalha, com essa iniciativa de um projeto maravilhoso. Está de parabéns e, no que precisar, estou aqui para apoiar.

Chulapa também destacou a importância de projetos sociais como esse, que contribuem para que jovens atletas se esforcem em busca de realizar o sonho de ser jogador profissional de futebol. “Lembrar aqui do Dedé, do Marcelo, pessoas que também tem projetos com a base, que sempre ajudou. E quem não quer realizar esse sonho, levar o nome de sua terra Atalaia? Aqueles que possam abraçar, puder ajudar, pode contribuir com bolas, chuteiras, calção, mas que ajudem, pois vocês estarão fazendo o bem para essa garotada e ajudando a tirá-los das ruas e se comportarem melhor em casa. Que essa garrotada possa seguir em frente na busca de realizar o sonho deles”.

Um dos nomes a frente deste grande projeto social é o coordenador Deyvid Alves. “É um projeto que já tem dois anos, onde realizamos aqui no Conjunto São Sebastião, onde conseguimos atender 70 jovens. Muito emocionante pra gente contar com este material esportivo, é um sonho que realizamos. Graças primeiramente a Deus e segundo ao Chulapa, que possibilitou isso para esses jovens. Vale destacar que o Chulapa já tinha feito uma visita ao projeto, após essa visita muitos outros jovens começaram a chegar e isso só aumenta mais a vontade deles em realizar esse sonho. Todos sabem a história do Aloísio, o quanto ele sofreu, mas conseguir. E, se ele conseguiu, com certeza outros jovens podem conseguir”.