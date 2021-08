Vereadora Janaína do Cal destaca avanços no Distrito Branca e parceria com a gestão municipal e a deputada Fátima Canuto

Antes do início da sessão ordinária desta última terça-feira (24), a vereadora Janaína do Cal recebeu em seu gabinete o radialista Adaias Ferraz, para uma entrevista exclusiva para a Rádio Web do site Atalaia Pop.

Na oportunidade a vereadora destacou os avanços que o Distrito Branca vem tendo através do trabalho da gestão da prefeita Ceci Rocha. Também comentou sobre seu trabalho no legislativo, buscando sempre melhorias para os atalaienses.

“Já iniciamos esses oito meses da gestão da prefeita Ceci, podendo vê o Distrito Branca de outra forma. Já estamos com grande parte Distrito Branca todo no led, as duas Unidades Básicas de Saúde, uma sendo reformada e a outra totalmente reconstruída, pois estava um caos. Nossas escolas também passarão por uma reforma para melhor atender nossos alunos, que hoje já conta com um curso profissionalizante através de parceria entre Prefeitura e o Senai. Cerca de 100 jovens estão se profissionalizando até dezembro, para serem inseridos no mercado de trabalho. Eu, enquanto vereador e representante do Distrito Branca, tenho tido todo apoio em todas as pastas, junto a prefeita Ceci Rocha”.

Janaína do Cal comentou também sobre sua parceria com a deputada estadual Fátima Canuto. “Reafirmo o meu compromisso com a deputada estadual Fátima Canuto, que vem trazendo grandes melhorias para o Distrito Branca. Através também do Governo do Estado, onde muito em breve o Distrito Branca estará 100% calçado. Uma Indicação já feita por esta vereadora. A deputada acompanhou a Indicação na Assembleia Legislativo e já foi aprovada pelos deputados e já se encontra em tramitação para a realização desta grande obra, que será um marco na história do Distrito Branca”.

Confira logo abaixo a entrevista na integra: