Vereador Anderson Medeiros acompanha projeto que vem ofertando cursos profissionalizantes para alunos da rede municipal

A Educação do município de Atalaia vive hoje outra realidade. E esta realidade vem proporcionando oportunidades aos alunos da rede municipal, concluírem o seu ensino fundamental, já com curso profissionalizante em seu currículo acadêmico.

O projeto Senai Transforma é desenvolvido através de uma parceria do Senai com o Governo Municipal, com o objetivo de ofertar cursos de qualificação profissional aos alunos dos 8º, 9º e 5ª etapa da EJA diurno a partir de 14 anos.

Na manhã desta terça-feira (24), o vereador Anderson Medeiros (PSC) esteve acompanhando as aulas que acontecem na Escola Municipal Dr. Domingos Correia, no Povoado Boca da Mata. A escola também vem acolhendo alunos da Escola Municipal Antônio Amâncio, que vem passando por reformas.

Foi uma oportunidade do vereador conhecer um pouco mais do projeto, bater um papo com os alunos e passar uma mensagem de incentivo. “Pude ver no semblante dos alunos a satisfação de está participando de uma ação nunca antes vista em nossa cidade. Falei sobre a importância de cada um aproveitar está oportunidade, pois lá na frente esse conhecimento muito vai contribuir na formação profissional deles”, comentou o vereador atalaiense.

Anderson Medeiros esteve acompanhado por sua esposa, Leila Medeiros que é diretora da Escola Antônio Amâncio. Também pela diretora adjunta daquela Escola, Gilvânia Leite e da diretora da Escola Dr. Domingos Correia, Helena Máximo.

O projeto teve início no mês e julho e segue até dezembro deste ano. Das escolas citadas, participam 149 alunos do Antônio Amâncio e 20 da Dr. Domingos Correia. Nos cursos de Assistente Administrativo, Auxiliar de Produção, Desenhista de Moda e Almoxarife.