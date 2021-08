Distrito Branca recebe visitas ilustres para acompanhar a final do torneio de futebol organizado pela vereadora Janaína do Cal

I Copa dos Pais do Distrito Branca, foi organizada pela vereadora Janaína do Cal.

Na manhã deste domingo (22), foi realizada a grande final da I Copa dos Pais do Distrito Branca, competição organizada pela vereadora Janaína do Cal e pelo ex-vereador Cal da Branca para promover a prática do esporte naquela localidade.

Oito equipes participaram do evento esportivo, que teve como finalistas as equipes do Palmeiras e do Asa Branca. A equipe do Palmeiras foi a grande campeã.

Para acompanhar a grande final, o Distrito Branca recebeu as visitas ilustres da deputada estadual Fátima Canuto e do esposo, o médico Dr. Renato Rezende, da prefeita de Atalaia Ceci Rocha e do seu esposo, o prefeito do Pilar Renato Filho. Também esteve presente a secretária municipal de esportes Joana D’ark.

Após a entrega das medalhas e dos troféus, os visitantes foram recepcionados na casa da vereadora atalaiense, para um bate-papo com lideranças locais.

“Reafirmamos nosso apoio a deputada Fátima, para que juntas a prefeita Ceci, possamos trazer as melhorias que nossa Atalaia precisa”, destacou a vereadora Janaína do Cal.

A I Copa dos Pais do Distrito Branca teve o apoio da deputada estadual Fátima Canuto, da prefeita Ceci Rocha e da Secretaria Municipal de Esportes, através da secretária Joana D'ark.