Com apoio da Semed, projeto realizado pela Escola Municipal Francisco Pontes enalteceu a cultura atalaiense

Projeto Festa do Folclore Brasileiro.

Uma verdadeira Festa do Folclore Brasileiro foi realizada nesta última sexta-feira (20), na Escola Municipal Francisco de Albuquerque Pontes, no Distrito Santo Antônio. Com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, o projeto tem o objetivo de enaltecer a cultura de Atalaia.

Seguindo todos os cuidados de prevenção, os alunos dos anos iniciais, anos finais e EJA, apresentaram aos presentes a verdadeira cultura popular, com cavalhada, pastoril, apresentação de lendas, cantigas de roda e danças, a exemplo do xaxado, carimbó, entre outras. Também foi apresentada plantas medicinais existentes na região.

Vale um destaque todo especial para o fato da Escola Francisco Pontes ter como gestora uma das maiores cordelistas de Atalaia, a Rosilda Ferreira.

A equipe da Semed esteve presente prestigiando o evento, que contou também com a presença do secretário municipal de Cultura, José Urânio.