Riquelmy entra no segundo tempo e garante a vitória do Flamengo na estreia do Carioca Sub-17

Craque e decisivo, o ouricuriense Riquelmy entrou no segundo tempo e garantiu a vitória de virada do Flamengo por 2 a 1 contra o Boavista, na estreia do Carioca Sub-17. A partida foi disputada na manhã deste domingo (21), no Estádio José Bastos Padilha, na Gávea-RJ.

O gol do Boavista aconteceu as 20 minutos do primeiro tempo. Na volta para o segundo tempo o rubro-negro pressionou ainda mais e chegou ao empate aos 29 minutos, com Iago.

Quatro minutos depois, Adriel fez jogada de ultrapassagem e cruzou para Diego, que escorou de cabeça para Riquelmy completar para o gol e decretar a vitória por 2 a 1.

“Muito feliz pela vitória, pelo gol também. E agora é trabalhar mais forte na semana para que no próximo jogo possamos sair com mais três pontos e ir em busca do nosso objetivo, que é ser campeão”, destacou Riquelmy em entrevista para a Fla TV.

No próximo confronto, neste sábado (28) o Flamengo de Riquelmy vai enfrentar a Portuguesa do goleiro atalaiense Túlio Gonzaga.