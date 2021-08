Na base da Portuguesa-RJ, o jovem goleiro atalaiense Túlio Gonzaga vem disputando o Carioca sub-17

Em uma cidade que tradicionalmente revela bons jogadores de linha, um jovem goleiro atalaiense vem mudando essa realidade, se destacando nas categorias de base de importantes clubes de futebol. Aos 17 anos, Túlio Gonzaga está na base da Portuguesa do Rio de Janeiro.

Na Lusa Carioca, Túlio vem disputando as principais competições da categoria no Estado e ganhando cada vez mais experiência para seguir trilhando sua uma carreira que é promissora.

Na manhã deste sábado (21), a Portuguesa fez sua estreia no Campeonato Carioca Sub-17, enfrentando a forte equipe do Botafogo, no estádio CEFAT. O resultado foi 3 a 0 para a estrela solitária.

Nesta próxima quinta-feira (26), a Portuguesa enfrenta o Flamengo. Teremos um inusitado duelo no futebol carioca. De um lado todo o talento do craque Rikelmy natural de Ouricuri, defendendo as cores rubro-negra e do outro o paredão atalaiense Túlio buscando ajudar sua equipe a se reabilitar na competição.

Contando sempre com o grande incentivo de seu pai, o Assis Gonzaga, o jovem Túlio iniciou jogando em uma das melhores bases do Brasil, o Vitória-BA. Passou seis meses no Vitória e disputou o Campeonato Baiano da categoria.

O destaque com as cores rubro-negra fez chamar a atenção do CSA, que repatriou o alagoano. Passou um ano na base do azulino, até ir viajar para defender a equipe carioca.