Parceria entre o vereador Marcos Rebollo e ex-jogador Ronaldo visa recolar Atalaia no cenário esportivo alagoano

Surge em Atalaia uma equipe de futebol para buscar representar o município em competições oficiais. Inspirado no histórico Independente, foi fundado no último dia 16 de agosto, o INDEPENDENTE ATALAIA FUTEBOL CLUBE. O projeto que visa recolar Atalaia no cenário esportivo alagoano, é fruto de uma parceria entre o ex-jogador de futebol Ronaldo e o vereador Marcos Rebollo.

O Independente Atalaia já está com seu CNPJ, com o Alvará de Funcionamento que foi entregue pelo vereador Marcos Rebollo e será em breve inscrito na Federação Alagoana de Futebol. Com esta documentação, a equipe está pronta para iniciar os trabalhos, que contará também com várias equipes de categoria de base.

“Com esse projeto vamos trazer de volta para Atalaia as categorias de base e, consequentemente, disputar a segunda divisão do alagoano e quem sabe buscar a primeira divisão. Quero dizer Ronaldo que pode contar comigo, pois estamos junto para trabalhar em prol do povo atalaiense, dos desportistas atalaienses, com as crianças, jovens e adultos”, destacou o vereador.

Marcos Rebollo aproveitou para estender os agradecimento a prefeita da cidade de Atalaia, Ceci Rocha e a secretária de esportes Joana D’ark. “Vamos trabalhar em parceria, pois, tenho a certeza que neste projeto a prefeita tem interesse e vai abraçar, pois é um clube atalaiense e que vai abraçar Atalaia”, completou o vereador, que é um dos principais incentivadores da prática esportiva no município.

Natural de Branca de Atalaia, Ronaldo foi atleta profissional de futebol e não escondeu sua alegria em poder trazer esse projeto para sua cidade natal.

“Em primeiro lugar quero agradecer ao Marcos por todo o apoio. Sabemos da importância de hoje termos um clube profissional na cidade, pois o que vemos hoje é que a garotada está desamparada. Com estas categorias, vamos dar oportunidade para esta garotada. Há muito tempo tive esse sonho, mas não tive a condição e o apoio que estou tendo seu Marcos”, comentou Ronaldo.

Ronaldo teve sua formação no futebol com uma passagem marcante e vitoriosa pelo Independente em Atalaia. Já no profissional, teve passagens pelo Capelense, Cruzeiro de Arapiraca, Ipanema, Comercial de Viçosa, Miguelense onde conquistou a segunda divisão do alagoano, São Cristovão-SE, Ferroviária, Sete de Setembro, entre outras equipes. Também tem a experiência de comissão técnica, hoje já foi diretor de futebol e treinador, inclusive ajudando no processo de profissionalização do Sport Atalaia.