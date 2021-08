Vereadores solicitam projetos para benificiar a população atalaiense

Na sessão do Plenário desta terça feira (17), o vereador Alexandre Tenório agradeceu a prefeita Ceci Rocha e aos demais vereadores, pelo atendimento ao seu pedido, que solicitava o calçamento das Ruas Bela Vista e Beco do Bacalhau.

Alexandre, ainda fez outra solicitação para um novo projeto, para que venha ser distribuído absorventes gratuitamente para mulheres de baixa renda, e para estudantes das redes de escolas municipais, de preferencia mulheres que não tem condições financeiras e são beneficiadas com programas socias, com o Bolsa Família. O vereador acredita que se o projeto for aprovado, muitas mulheres do município de Atalaia serão beneficiadas.

Ainda na mesma sessão, a vereadora Janaina falou sobre o mutirão de exames de mamografias que está acontecendo no município de Atalaia. Segundo Janaina, o município disponibilizou um transporte para todas as mulheres que querem fazer o exame. Para mais informação sobre o mutirão, as mulheres interessadas devem procurar sua unidade de saúde local.

Os vereadores Tacinho, Marcos Rebollo, Anderson Medeiros e Anilsio Junior também falaram sobre o projeto que visa melhorar e incentivar o esporte em Atalaia. Lembraram dos destaques no esporte e que levam o nome do município, como Aloísio Chulapa.