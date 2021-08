Prefeitura apresenta Projeto de Lei que visa fortalecer e incentivar a prática do esporte no município de Atalaia

Foi lido na sessão ordinária desta terça-feira (17), o Projeto de Lei nº 11/2021, oriundo do Poder Executivo, que cria o Programa “ABRACE O ESPORTE”, que tem o objetivo de fortalecer e incentivar a prática esportiva no município de Atalaia, instituindo também um fundo de apoio ao esporte.

A referida proposição deixa claro mais uma vez, todo o apoio que a atual gestão vem buscando, através da Secretaria de Esporte e Lazer, para ampliação da prática esportiva com qualidade.

“Como forma de melhorar a formação de nossos jovens, que com certeza estarão ocupando melhor o seu tempo ocioso, além de contribuir com uma melhor qualidade de vida para jovens, adultos e idosos, valorizando a saúde e os tantos talentos existentes no município”, destaca a prefeita Ceci Rocha (PSC), em mensagem que acompanhou o Projeto de Lei.

A matéria foi recentemente comentada pela secretária de esportes e lazer, Joana D’ark, em recente reunião com representantes dos times amadores do município. “Com a Lei de Incentivo ao Esporte, a gestão municipal busca se resguardar para poder oferecer as melhores condições possíveis e realizar um campeonato digno dos futebolistas atalaienses”.

O vereador Rudinho comemorou a chegada desta Legislação em prol do esporte atalaiense e disse que vai propor homenagear o maior ídolo do esporte atalaiense.

“Aos desportistas do município de Atalaia, uma notícia boa. Tinha requerido a Prefeitura que fosse feito um meio legal para financiar o esporte e todas as atividades aqui no município. Não temos um respaldo legal para custeio de premiação de campeonato, incentivar algum atleta, custeio e despesas esportiva em geral. Hoje chegou na Casa o Projeto da Lei de Incentivo ao Esporte. Incentivando cada vez mais os atletas atalaienses na prática do esporte. Vou apresentar uma emenda para que essa Lei seja denominada Lei Aloísio Chulapa, o maior nome do esporte em Atalaia e ídolo de todos os desportistas, um cara que representa Atalaia com muito amor”, comenta o vereador Rudinho.

O Projeto de Lei segue agora para as devidas comissões parlamentares.