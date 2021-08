Prefeita Ceci Rocha acompanha vitória do Girador pela 3ª rodada do Campeonato dos Municípios

Jogando em casa, no Estádio O Luizão, o tetracampeão atalaiense, Girador FC, entrou em campo na tarde deste domingo (15), pela terceira rodada do Campeonato dos Municípios Alagoanos e derrotou por 3 a 1 a equipe do CAP, de Paulo Jacinto. O artilheiro Henrique (2 vezes) e Chiquinho marcaram os gols do Girador.

A equipe representa Atalaia nesta tradicional competição do futebol alagoano, conhecida como Campeonato Matuto.

Quem esteve acompanhando a partida na arquibancada e incentivando os atletas do município, foi a prefeita Ceci Rocha, que vem apoiando a equipe na competição. “Hoje estive presente no tradicional Campeonato Matuto, que foi realizado no Estádio Municipal Luizão. Ele está passando por uma reforma, mas foi aberto uma exceção para que a partida fosse realizada. Fiquei super feliz e torci bastante pelo time Girador, que é do nosso município”.

A prefeita também parabenizou a todos que ajudaram na logística desta partida. “Parabenizo a todos da Secretaria de Esportes, em nome da secretária Joana D’ark, a Guarda Municipal que esteve dando apoio no local em nome do diretor Thyago Tenório e a todos que fazem parte do time Girador. Parabéns, pessoal. Vocês são demais”, destacou Ceci Rocha.

Com a vitória o Girador chega a quatro pontos e dá um passo gigante na busca da classificação para a próxima fase.