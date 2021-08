Loja da Construção comemora 26 anos com festa e show de ofertas

Quando o assunto é construir com qualidade, os atalaienses sabem que podem encontrar na Loja da Construção tudo que é necessário para sua obra, com os melhores preços da região. E neste sábado, 14 de agosto, foi dia da Loja da Construção receber os clientes com festa, show de ofertas e sorteios de prêmios, para comemorar os 26 anos de sucessos de uma das empresas mais tradicionais do município de Atalaia.

Atualmente conta com duas lojas físicas, uma no bairro José Paulino e outra no centro da cidade.

A frente da Loja da Construção estão os empresários Solange Moura e Vaninho Soares, mãe e filho, conduzindo com muito destaque este empreendimento, que gera empregos para a cidade e possibilita que os atalaienses não precisem se deslocar para outros municípios, para encontrar as melhores opções.

Seu 26º aniversário acontece de forma ainda mais especial, já que recentemente a loja do bairro José Paulino foi ampliada e totalmente reformada. Conta agora com um ambiente moderno, acolhedor, totalmente repaginado, oferecendo uma ótima experiência para seus clientes na hora da compra. Vale ressaltar também um serviço de entrega em suas unidades, sempre muito elogiado.

A empresária Solange, nos conta um pouca desta trajetória vitoriosa. “No ano de 1995 iniciei minha trajetória no ramo de materiais de construção, na Vila José Paulino. Foram muitos anos de dedicação e compromisso com o cliente para melhor atender e fornecer com qualidade. Percorrer o caminho até a vitória, não é fácil, mas para honra e glória do Senhor, estou de posse da vitória. Dando continuidade a minha trajetória, no ano de 2017 abrimos nossa segunda unidade, esta no centro da cidade, colocando a frente o meu filho Gilvânio (Vaninho). Hoje, após 26 anos, meu sentimento é de gratidão a Deus, a todos os clientes, aos nossos colaboradores e a minha família. Obrigado a todos”, destacou.