Assembleia Legislativa aprova Indicação da deputada Fátima Canuto que pede pavimentação asfáltica em estradas da zona rural de Atalaia

O Plenário da Assembleia Legislativa de Alagoas aprovou nesta terça-feira (10), um bloco com 71 Indicações, entre elas a de número 996/2021, de autoria da deputada Fátima Canuto (PSC), que solicita a implantação da pavimentação asfáltica no trecho entre os distritos Porangaba, Triunfo e São Luiz, por meio do programa Pró-Estrada, no município de Atalaia.

A Indicação foi apresentada no último dia 26 de maio e é endereçada ao Governo do Estado, à Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano e ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER/AL).

“A presente indicação tem por objetivo atender as diversas reivindicações feitas pelos moradores, que chegam a nosso gabinete, melhorando a mobilidade urbana e o desenvolvimento social e comercial na região, proporcionando assim uma melhor qualidade de vida para a população”, destaca a deputada em sua justificativa.

Graças a articulação política da deputada Fátima Canuto junto ao Governo do Estado, este sonho para a região da zona rural de Atalaia está muito perto de ser concretizado. Vale destacar também que a deputada tem sido a principal voz em prol de Atalaia na Assembleia Legislativa, ajudando assim nos trabalhos que vem sendo desenvolvidos pela prefeita Ceci Rocha (PSC).