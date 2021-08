Conjunto Deus É Fiel: Justiça expede ordem de despejo em favor da construtora SOMART, em Atalaia

Um mandado de reintegração de posse foi expedido hoje (10) para que aproximadamente 260 famílias desocupem as casas que recentemente foram invadidas no Conjunto Deus É Fiel, em Atalaia. Vale destacar que a ordem é restrita à esta área, e não atinge as que há muitos anos estão ocupadas.

A ordem da Justiça foi entregue no começo da manhã agentes judiciários, acompanhados de um forte aparato policial. O pedido de reintegração de posse favorece a construtora SOMART, autora da ação e responsável pelas obras do referido Conjunto Habitacional.

A decisão também determina que devem ser resguardados os direitos das famílias que foram alocadas no ano de 2012, em virtude de acordo firmado nos autos do processo nº 0001107-11.2012.8.020040.

Em Nota Oficial, a Prefeitura Municipal de Atalaia esclareceu que não foi a autora da ação e que vem “dando todo apoio às famílias por meio de orientações e suportes necessários para locomoção dos mesmos’.

NOTA OFICIAL

A Prefeitura Municipal de Atalaia esclarece que a ordem de despejo não partiu da Prefeitura e sim, da Construtora SOMART que entrou com um processo para desocupação das casas invadidas do Conjunto Deus é Fiel.

A equipe da assistência social da Prefeitura se encontra no local para tirar dúvidas sobre o cadastro de quem vai retornar para as casas. As famílias que se encaixarem no perfil vão retornar às casas.

A gestão também reforça que está dando todo apoio às famílias por meio de orientações e suportes necessários para locomoção dos mesmos.