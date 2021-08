Girador estreia com empate fora de casa no Campeonato dos Municípios Alagoanos Pedro Rufino Soares

Representando o município de Atalaia, o Girador Futebol Clube fez sua estreia na tarde deste domingo (8), no Campeonato dos Municípios Alagoanos Pedro Rufino Soares.

A equipe foi até a cidade de Quebrangulo, enfrentar o São Francisco F. C. e voltou pra Atalaia com o empate por 1 a 1. O paredão Jair, um dos grandes nomes do futebol amador atalaiense, ainda defendeu um pênalti, garantindo assim o importante resultado.

O Girador está no grupo D na primeira fase classificatória, junto com o São Francisco e a equipe do CAP de Paulo Jacinto. Na próxima rodada, a terceira, já que o Girador folgou na primeira, a equipe recebe o CAP em Atalaia.

Fundado em 2015, o Girador é tetracampeão atalaiense (2015/2016/2017 e 2020). Nesta competição, conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia/Secretaria de Esportes, da prefeita Ceci Rocha e dos vereadores Rudinho Rodrigues e Marcos Rebollo.