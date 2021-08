Vereadora Janaína do Cal promove torneio de fustal comemorativo ao Dia dos Pais no Conjunto Maria de Nazaré

Uma manhã de domingo (8) de muito esporte, lazer e homenagens no Conjunto Maria de Nazaré, em Atalaia. É que a vereadora Janaína do Cal e seu esposo, o ex-vereador Cal, promoveram mais uma edição do Torneio de Futsal do Dia dos Pais em homenagem aos pais daquela localidade.

Com direito a medalhas e troféus, o evento contou com a participação de várias equipes e teve o total apoio da Prefeitura de Atalaia, através da prefeita Ceci Rocha, da Secretaria Municipal de Esportes, através da secretária Joana D’ark e também da deputada estadual Fátima Canuto.

“A todos os pais atalaienses, o meu carinho e abraço especial”, destacou a vereadora Janaína.