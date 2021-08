Vereador Marcos Rebollo solicita implantação de Internet Wifi gratuita no Terminal Rodoviário do município

Um dos espaços públicos mais movimentados do município de Atalaia, o Terminal Rodoviário, localizado no bairro Nova Olinda, poderá contar em breve com Internet Wifi gratuita.

É que o vereador Marcos Rebollo (MDB) protocolou este pedido através do ofício 003/2021, que será encaminhado ao gabinete da prefeita Ceci Rocha.

“Esta Internet com Wifi aberto irá beneficiar a população atalaiense, especialmente os moradores da Branca de Atalaia, Sapucaia, Ouricuri que muito utilizam aquele Terminal Rodoviário e residem nestas regiões que não pegam sinal de telefone”, destacou o vereador Marcos Rebollo.