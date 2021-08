Vereador Neto Acioli destaca importância da Copervales Agroindustrial para o município de Atalaia

Na foto, vereador Neto Acioli ao lado do ex-prefeito Zé do Pedrinho, em reunião para reabertura da antiga Usina Uruba.

Neste próximo mês de outubro, completam seis anos de um verdadeiro marco da retomada do setor sucroenergético do Estado, com a reabertura da antiga Usina Uruba pela Cooperativa dos Produtores Rurais do Vale de Satuba (Copervales Agroindustrial), que tem como diretor-presidente o senhor Túlio Tenório Acioly.

A unidade industrial renovou as esperanças dos produtores e fornecedores de cana de açúcar de Alagoas, reaquecendo a economia no município de Atalaia, promovendo perspectivas de novos negócios, emprego e renda para um município que vinha “respirando por aparelhos” desde o fechamento da Uruba.

Quem acompanhou muito de perto todo esse processo de reabertura foi o vereador Neto Acioli, que na época era secretário municipal de Agricultura, nomeado pelo então prefeito Zé do Pedrinho.

“Graças a Deus tive a sorte e o prazer de fazer parte deste processo, articulando, através de pedido do presidente Túlio Tenório, o apoio do saudoso prefeito de nossa cidade, o Zé do Pedrinho”, comenta o vereador, destacando ainda que uma conquista dessa precisa ser sempre lembrada.

“Zé do Pedrinho deu todo o apoio que foi solicitado, liberou máquinas, através da Secretaria de Agricultura e da Secretaria de Infraestrutura, a exemplo da patrol, caçamba, retroescavadeira e carro-pipa, que tanto auxiliou neste trabalho inicial da Copervales”, ressaltou Neto Acioli.

Desde o ano de 2015, quando iniciou as atividades, a Copervales vem acumulando resultados significativos. Moeu aproximadamente 470 mil toneladas de cana de açúcar no primeiro ano e para a safra 2021-2022 a estimativa é conseguir produzir 900 mil toneladas de cana, o que representa um crescimento de quase 100%.

“Desde sua reabertura, a Cooperativa vem atuando na produção de açúcar e subprodutos de cana-de-açúcar, sendo fonte de renovo e fomento à economia da região e vindo a gerar anualmente mais de 2 mil empregos diretos, além de 1.500 empregos indiretos”, destaca o senhor Rivaldo Leite, gerente administrativo e financeiro da Copervales.

“Nessas duas últimas safras, tivemos comercializações com 874 fornecedores de materiais e serviços, 285 fornecedores de cana, sendo 168 cooperados, como também 1.177 clientes”, reforça a importância da Copervales através dos números, o gerente administrativo.

Uma das primeiras reuniões para a reabertura da antiga usina Uruba, pela Copervales Agroindustrial.