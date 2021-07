Neto Acioli vai solicitar ao Governo de AL 10 km de pavimentação entre AL 210 e BR 101, passando pela Copervales

O vereador Neto Acioli (PP) já deixou pronto e assinado o seu Requerimento 004/2021, que será apresentado na próxima terça-feira, 3 de agosto, na volta das sessões Ordinárias do Poder Legislativo Atalaiense. O documento solicita do governador Renan Filho (MDB), uma pavimentação de 10 km, ligando a BR 101 com a AL 210, passando em frente a Copervales Agroindustrial.

"A realização desta pavimentação ajudará bastante o escoamento do açúcar e seus derivados, como também no transporte de seus colaboradores que nos tempos de chuvas nesta região, ficam com bastante dificuldade de locomoção", destaca o vereador em sua justificativa.

A pavimentação desta importante estrada para a economia atalaiense, foi um dos assuntos debatidos em reunião realizada na tarde de hoje (27), na sede da Copervales, com a presença da prefeita Ceci Rocha, procurador Márcio Roberto Júnior, vereador Neto Acioli e diretoria da cooperativa que é uma das maiores geradoras de emprego e renda para Atalaia.

Além de beneficiar a Copervales, esta pavimentação irá facilitar o acesso a Atalaia Mineração, outra importante geradora de emprego para o município e a um dos pontos turísticos atualmente mais visitados de Alagoas, o Santuário Ecológico Santa Tereza.