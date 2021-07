Projeto Senai Transforma está ofertando cursos de qualificação profissional para alunos da rede municipal de Atalaia

Um dia muito especial para a Educação em Atalaia, com o início na manhã desta segunda-feira, 26, do Projeto Senai Transforma, desenvolvido em parceria com o Governo Municipal. O programa tem o objetivo de ofertar cursos de qualificação profissional aos alunos dos 8º, 9º e 5ª etapa da EJA diurno a partir de 14 anos, matriculados na rede municipal de ensino.

São 600 vagas ofertadas para os cursos de Desenhista de Moda, Webdesign, Montagem e Manutenção de Computadores, Almoxarife, Assistente Administrativo e Auxiliar de Produção.

As escolas contempladas pelo projeto são: Antônio Vieira, Suzana Craveiro e Antônio Amâncio, Francisco Pontes (Distrito Santo Antônio), Dr. João Carlos (Distrito Branca) e Dr. Domingos Correia (Povoado Boca da Mata).

As aulas acontecerão no contraturno na própria escola. A Secretaria de Educação disponibiliza transporte e merenda para os alunos. Não há custo para o aluno em relação ao material didático.

"São os mesmos cursos e a mesma proposta que eles teriam se fossem realizá-los nas escolas do SENAI em Maceió. Estamos dando a oportunidade para que os alunos de nossa rede possam aprender uma profissão, ter o primeiro contato com o mundo do trabalho. É algo inédito na Educação de Atalaia", ressaltou Glauciane Veiga, secretária de Educação de Atalaia.

Segundo informações da Semed, ainda há vagas nos cursos de Montagem e Manutenção de Computadores (Antônio Vieira), Almoxarife (Suzana Craveiro, Antônio Amâncio e Domingos Correira), Assistente Administrativo (Dr. João Carlos, Antônio Amâncio e Domingos Correia), Desenhista de Moda (Francisco Pontes) e Webdesign (Dr. João Carlos).