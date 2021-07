Mais Amor: Ação solidária ajuda a aquecer e alimentar familias carentes do Povoado Jenipapeiro

Ação solidária foi realizada no Povoado Jenipapeiro.

Com o intuito de ajudar a população em situação de vulnerabilidade social no município de Atalaia, o Projeto Solidário MAIS AMOR, realizou na noite desta última sexta-feira (23), mais uma importante ação no Povoado Jenipapeiro (Comesa e Mutirão), beneficiando um grande número de famílias daquela comunidade.

Foram entregues aproximadamente 100 quentinhas, kits com lençol, toalha e escova de dente, também roupas, agasalhos e algumas cestas básicas.

"Todos são voluntários que saem dos seus trabalhos para preparar e organizar todos esses itens que foram entregues, com muito carinho e com todo o cuidado necessário", destaca a vereadora Lays Melo, idealizadora do Projeto Solidário MAIS AMOR.

O Projeto Solidário + AMOR é composto por voluntários que materializam o amor ao próximo em gestos de solidariedade. O projeto surgiu em Atalaia há mais de três anos com o objetivo de realizar ações solidárias e doar esperança, carinho e muito amor em comunidades carentes do município!