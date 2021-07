Marcos Rebollo lança projeto social que beneficiará pessoas com deficiência auditiva em Atalaia

O vereador Marcos Rebollo (MDB) dará início a um importante projeto social, que beneficiará um grande número de atalaienses. A partir desta próxima segunda-feira, 26, quem possuir qualquer tipo de deficiência auditiva, basta procurar o Gabinete do Povo, do vereador Marcos Rebollo, na Câmara Municipal, que será agendado todos os exames de forma gratuita.

Além dos exames gratuitos, também será disponibilizados aparelhos auditivos para quem tiver diagnosticada a deficiência.

Marcos Rebollo lança essa ação social sensibilizado com as dificuldades enfrentadas por muitas atalaienses, que não podem arca com os altos custos dos exames e também com a aquisição do aparelho auditivo.

“Aos atalaienses que tenham problema auditivo, que conhece alguém que tem problema auditivo, e não tem condições de fazer o exame, podem nos procurar aqui no Gabinete do Povo, na Câmara Municipal, a partir desta próxima segunda-feira. Sendo diagnosticado com a deficiência auditiva, também será disponibilizado de forma gratuita o aparelho auditivo. Estamos aqui com uma parceria com você atalaiense, para dar qualidade de vida. O vereador Marcos Rebollo continua de portas abertas para lhe atender”, destaca o vereador.