Renan Filho comunica a prefeita Ceci Rocha que visitará Atalaia para iniciar importantes obras no município

O governador Renan Filho visitará em breve Atalaia para assinar as ordens de serviços da estrada de acesso ao Distrito Porangaba e construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), e também visitar as obras do Minha Cidade Linda. A visita foi comunicada pelo Governador a Prefeita Ceci Rocha, em reunião realizada na manhã desta sexta-feira (23), no Palácio República dos Palmares, em Maceió.

Acompanharam a reunião a deputada estadual Fátima Canuto, a prefeita interina do Pilar, Ivanilda Rodrigues e o secretário de Governo do Pilar, Paulo Santos.

Renan Filho também comunicou que destinará recurso para revitalizar o Hospital João Lyra Filho, entrega de ônibus escolar e ambulância. “Estou procurando me aproximar muito da administração da prefeita Ceci Rocha para ajudar Atalaia. Tudo isto estamos fazendo em parceria com a deputada estadual Fátima Canuto que nos ajuda muito a realizar essas coisas, para o bem do município de Atalaia”, destacou Renan Filho.

A deputada Fátima Canuto agradeceu toda a parceria em prol de Atalaia. “Só temos que agradecer por essa parceria, da força da mulher junto com o governador Renan Filho, o Governador que mais tem trabalhado pelo Estado de Alagoas”.

A prefeita Ceci Rocha disse que muita coisa boa está por vir para Atalaia. “Agradeço imensamente ao governador Renan Filho por sempre olhar com sensibilidade e ter nos dado apoio neste momento que precisamos de união. Sei que com parcerias assim, muita coisa boa está por vir para nossa amada cidade”.