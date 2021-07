Em Atalaia, Romeiros adaptam celebração para homenagear Padre Cícero

Nesta terça-feira, 20 de julho, data em que é lembrada os 87 anos da morte de Padre Cícero, um grande número de devotos atalaienses tiveram que adaptar a tradicional Romaria em homenagem ao religioso que é símbolo da força e fé do nordestino, por conta da pandemia da covid-19.

A Romaria é organizada pelas Paróquias de Nossa Senhora das Brotas e Nossa Senhora da Conceição, junto com a Pastoral do Romeiro Paroquial.

Os 15 quilômetros de demonstração de fé, devoção e tradição, percorridos a pé, deu lugar este ano a uma carreata do Distrito Santo Antônio até a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Brotas, localizada na Rua de Cima.

A Santa Missa, na Igreja Matriz, foi celebrada pelo Pároco Manoel Francelino, com um número restrito de 30% do público.

Autoridades do município e também do Estado, prestigiaram o evento religioso, a exemplo da prefeita Ceci Rocha, das deputadas estaduais Fátima Canuto e Jó Pereira, do presidente da Câmara vereador Cicinho Melo e demais vereadores.

Foto: Instagram da Prefeita Ceci Rocha