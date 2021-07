Família agradece apoio do vereador Neto Acioli e Prefeitura para realização da cirurgia do pequeno Carlos André

A família do pequeno Carlos André, de apenas 3 anos, residente no Povoado Brasileiro, recebeu na manhã desta quarta-feira, 20, a visita do vereador Neto Acioli e na oportunidade agradeceu todo o apoio recebido para a realização da cirurgia de remoção de um cisto localizado no nariz da criança.

O cisto tinha o tamanho de uma bola de gude e muito incomodo trazia ao pequeno Carlos André e também a seus familiares, que acompanhavam de perto o sofrimento do garoto.

A família recentemente entrou em contato com o vereador Neto Acioli, que não mediu esforços em ajudar. Foi visitar a família, logo após entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, que através da prefeita Ceci Rocha e secretária Nilza Malta, conseguiram todo o procedimento médico necessário: Consulta com otorrinolaringologista e cirurgia no Hospital Veredas, antigo Hospital Hospital do Açúcar.

"Fui procurado pela mãe do garotinho André, que estava com um cisto no nariz e busquei o apoio da secretária Nilza Malta, que deu todo o apoio possivel e, graças a Deus, hoje o André está aqui com a cirurgia realizada no nariz. Hoje tá curado. Quero agradecer a Prefeitura Municipal de Atalaia e a Secretaria de Saúde, por todo apoio dado a essa família", destacou o vereador.

Dona Joyce, mãe do pequeno André, também fez questão de agradecer o apoio que resultou na cirurgia do filho. "Na hora que precisei ele me ajudou. O Neto Acioli me ajudou quando eu mais precisei. Meu filho estava com um problema do nariz, com muito mal cheiro, era medicado, mas nada de passar. Sou grata primeiramente Deus, segundo ele que me ajudou. Obrigada vereador. Que Deus te projeta e que o senhor continue sendo essa pessoa boa que o senhor é. Hoje meu filho está com saúde", comentou a mãe.