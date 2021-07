Grandes jogos marcam o início da I Copa dos Pais do Distrito Branca

I Copa dos Pais do Distrito Branca, está sendo organizada pela vereadora Janaína do Cal.

Com o objetivo de promover o esporte e lazer entre os moradores do Distrito Branca, teve início neste domingo (18), os jogos da I Copa dos Pais do Distrito Branca. Organizada pela vereadora Janaína do Cal e pelo ex-vereador Cal da Branca, a iniciativa conta com total apoio da Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Esporte e Lazer e da deputada estadual Fátima Canuto.

"Apoiar e incentivar o esporte faz parte do nosso trabalho. Quero agradecer ao meu esposo Cal pela organização e por me representar hoje, já que não pude participar. Parabenizar a todos os atletas que estão participando, aos árbitros e agradecer a todos que fazem a Secretaria de Esportes em nome da secretária Joana D'ark, prefeita Ceci Rocha e deputada Fátima Canuto, por todo o apoio", destacou a vereadora Janaína em suas redes sociais.

A secretária Joana D'ark esteve presente, acompanhando o início da competição que movimentou o maior Distrito de Atalaia.

Secretária Joana D'ark ao lado do ex-vereador Cal da Branca.

A I Copa dos Pais do Distrito Branca segue até o dia 22 de agosto, com jogos todos os domingos.