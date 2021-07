Vereador Marcos Rebollo busca incentivar a prática de esportes no Distrito Ouricuri

Comprometido em apoiar a prática esportiva no município de Atalaia, o vereador Marcos Rebollo (MDB) esteve nesta quinta-feira (15), no Distrito Ouricuri, para fazer a entrega de uma bola de futsal para os jovens daquela comunidade.

A bola para a prática do esporte, foi uma solicitação de jovens do Distrito Ouricuri, que através do líder comunitário Talvanes Matias, fizeram esse pedido ao vereador Marcos Rebollo, que é um desportista no município.

“Como prometido, venho trazer a bola de futsal ao pessoal do Distrito Ouricuri. Vai servir muito para a prática esportiva. Quero dizer que podem contar comigo, pois estaremos atentos a necessidade dos jovens da comunidade, para que não parem de praticar o esporte. Podem contar com o vereador Marcos Rebollo”, destacou o vereador.

Talvanes Matias agradeceu o apoio que a comunidade vem recebendo do vereador atalaiense, que é considerado um dos mais atuantes da Casa Hilton Agra de Albuquerque.

“Agradeço ao vereador Marcos por sempre estar junto com o Distrito Ouricuri, contribuindo com o esporte. Não já vem apoiando o ECO e ajudando a manter o ECO em pé e, hoje, agradecemos pela doação dessa bola”, comentou o líder comunitário.

A bola doada em Ouricuri foi adquirida no comércio local. Além dessa bola, outras foram compradas pelo vereador Marcos Rebollo para serem doadas para outras comunidades.