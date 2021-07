Vereadora Janaína do Cal organiza a I Copa dos Pais do Distrito Branca

Comunidade apaixonada pelo futebol, o Distrito Branca, em Atalaia, contará a partir deste próximo domingo (18), com muito esporte e lazer com o início da I Copa dos Pais do Distrito Branca.

A competição está sendo organizada pela vereadora Janaína do Cal e pelo ex-vereador Cal da Branca, contando com o apoio total da Prefeitura de Atalaia, através da prefeita Ceci Rocha e da secretária de esportes e lazer Joana D’ark, e também da deputada estadual Fátima Canuto.

A vereadora Janaína ressaltou a importância da prática esportiva em nosso município e agradeceu a secretária Joana D’ark por todo empenho e parceria para a realização do evento.

“Em nome da secretária de esportes Joana D’ark, gostaria de agradecer por todo o apoio. Também agradecer a nossa deputada Fátima Canuto que não tem medido esforços para ajudar no crescimento e no progresso do Distrito Branca”, destacou.

Na oportunidade, a vereadora Janaína do Cal também anunciou que logo serão construídos os banheiros e vestiários no Campo de Futebol daquele Distrito, em atendimento a uma solicitação da vereadora.