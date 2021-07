Paróquias em Atalaia realizam a Romaria de Padre Cicero Romão no próximo dia 20

A Romaria do Padre Cícero Romão, promovida pelas Paróquias Nossa Senhora das Brotas e Nossa Senhora da Conceição, na Cidade de Atalaia, já é uma tradição no dia 20 de julho, onde se faz memória da morte de Padre Cicero Romão Batista. A Romaria que sai de um distrito até a parte alta da cidade tem um percurso de 12 km para se praticar a devoção e a fé do romeiro.

A data é feriado na cidade e reúne um grande número de fiéis, romeiros e romeiras, de todas as comunidades que formam as Paróquias, inclusive peregrinos de cidades vizinhas; uma missa acontecerá, às 8h, na Igreja Matriz Nossa Senhora das Brotas, com presença de 30% de participação.

Por conta da Pandemia, a tradicional procissão, uma verdadeira peregrinação a pés, será substituída por uma carreta. Obedecendo as orientações médicos-sanitárias, a carreata terá seu início com a saída no Povoado Santo Antônio, a partir das 15h, e os veículos seguirão pelas margens da AL-210 até a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Brotas, localizada na rua de cima. Encerrando a programação do dia será presidida a Santa Missa, na Igreja Matriz, com um número restrito de 30% de presença na igreja.

O padre Luiz Antônio do Nascimento, junto a Pastoral do Romeiro paroquial, que organizam a Romaria, observou e atendeu a todas as medidas necessárias para que não aja aglomerações, evitando o risco de contágio pelo novo coronavírus.

“Devido a pandemia do novo coronavírus não poderão participar da carreata ônibus, vans e nem pau-de-arara (caminhão). Somente veículos pequenos: carro de passeio, motos, bicicletas, cavalos. A Paróquia está montando uma estrutura para acolher a todos, mas recordo os cuidados de cada um e o distanciamento”, salientou o administrador paroquial.

A organização vem reforçando a importância de cada participante manter o uso obrigatório de máscara, álcool em gel 70% e o distanciamento social. Foi confeccionada uma camiseta e haverá venda de lanches “pague e leve”, com todos os cuidados, e a arrecadação será revertida na finalização da reforma da Igreja Matriz.

“A figura do sacerdote é viva e marcante para todo o povo nordestino mesmo ele tendo falecido há 87 anos, tempo esse que só cresce a devoção e lembranças sobre a vida e ações de nosso Padim Padre Cícero”, destacou Natália Agra, vice coordenadora da Pastoral do Romeiro na Paróquia.

Romaria Padre Cícero Romão

Contam os mais antigos no Distrito Santo Antônio que a Romaria já está na sua XXIV edição e a tradição surgiu com os romeiros da localidade; o padre que administra a Paróquia coleta informações para embasar ainda mais a data.

São 12 km de percurso de um distrito à Paróquia que fica localiza na parte alta da cidade. Um percurso que os romeiros fazem entoando os benditos e rezando o Santo Terço, pedindo a intercessão de Nossa Senhora das Dores e fazendo memória à vida e santidade de Padre Cícero Romão Batista.

Devido à pandemia do novo coronavírus não aconteceu romaria me 2020 e este ano o romeiro e a romeira não poderá pagar suas promessas ou expressar sua devoção através da caminhada.

* Com informações do site Alagoas 24 horas.