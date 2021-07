Em casa, o Ceará da atalaiense Patrícia Barbosa vai buscar a classificação para a Série A do Brasileiro Feminino

Neste próximo domingo (18), a partir das 15 horas, a equipe do Ceará recebe o Cresspom-DF no jogo de volta das quartas de final do Brasileiro Feminino Série A2. No jogo de ida, realizado no último domingo, no Distrito Federal, terminou empatado por 0 a 0. Quem passar enfrenta o vencedor do duelo mineiro entre América/MG e Atlético/MG.

O duelo decisivo, que vale vaga na elite do futebol feminino, será disputado no Estádio Franzé Moraes (Cidade Vozão). Entre as “Meninas do Vovô”, como é conhecido a equipe cearense, está a atalaiense Patrícia Barbosa, que vem sendo um dos destaques da equipe na competição.

“A expectativa da nossa equipe, através desse jogo muito importante, que nos dá o acesso, é nos mantermos unidas para sair com o resultado positivo. Após a partida, é darmos sequência dentro da competição”, destaca Patrícia Barbosa ao site Atalaia Pop.

A equipe do Ceará continua invicta na competição. De oito jogos disputados, o Ceará conquistou sete vitórias, marcando 27 gols e sofrendo apenas quatro.