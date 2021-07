Localizada no município de Atalaia, a Cooperativa Agrícola do Vale do Satuba (Coopervales) está selecionando colaboradores para trabalhar durante a Safra 2021/2022. São vagas para diversos cargos.

Os currículos devem ser enviados até o próximo dia 16 de julho para o e-mail: silvana.silva@ocb-al.coop.br .

A Copervales busca profissionais dinâmicos, proativos e com disponibilidade para trabalhar em escala.

Acesse a nossa galeria de imagens (logo abaixo) e veja quais as vagas ofertadas!