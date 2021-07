Prefeita Ceci Rocha assina convênio com o SENAI para ofertar cursos profissionalizantes para alunos da rede municipal

Na manhã desta segunda-feira (12), a prefeita Ceci Rocha esteve na Casa da Indústria, em Maceió, onde assinou convênio com o SENAI Alagoas, para ofertar cursos de qualificação profissional destinados a alunos da rede municipal. Estiveram ao lado da prefeita no ato de assinatura, a deputada estadual Fátima Canuto, a secretária municipal de Educação Glauciane Wanderley e equipe da Semed.

O município de Atalaia é o primeiro do interior de Alagoas a realizar essa parceria com o SENAI, informou o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas (Fiea), José Carlos Lyra de Andrade.

Inicialmente serão atendidos 600 alunos da rede municipal do 8º e 9º anos e também da 5ª etapa do EJA diurno, a partir de 14 anos. As matrículas iniciaram hoje nas escolas.

“Só temos a agradecer a todos da Casa da Indústria e parabenizar a todos que fazem a Secretaria de Educação. Esse é mais um passo para o futuro dos alunos de Atalaia”, destaca a prefeita atalaiense.

Para a secretária Glauciane Wanderley, essa parceria “é resultado de muito esforço, compromisso e empenho para a oferta de uma educação melhor para nosso município”.