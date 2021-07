Prefeitura atende solicitação do vereador Neto Acioli e realiza roçagem das margens da estrada da Ouricuri

Com menos de 48 horas, a Prefeitura Municipal de Atalaia atende a solicitação feita pelo vereador Neto Acioli (PP) e, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, está realizando a completa roçagem dos matos às margens de toda a estrada que dá acesso ao Distrito Ouricuri.

A ação tem o objetivo de melhorar a visibilidade e garantir a segurança dos motoristas que diariamente trafegam naquela região.

O vereador Neto Acioli, que esteve conferindo de perto a situação ao lado do secretário de Infraestrutura, Eraldo Brasil, agradeceu ao Governo Municipal. “Gostaria de agradecer o apoio da prefeita Ceci Rocha, do secretário Eraldo e do amigo JJ da Secretaria Municipal de Agricultura, por ter dado inicio aos trabalhos das margens da estrada que dá acesso a Ouricuri”.