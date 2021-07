Vereadora Janaína do Cal destaca importância das obras de reforma das UBS do Distrito Branca

Vereador Janaína do Cal recebeu a secretária de Saúde Nilza Malta, no Distrito Branca.

As duas Unidades Básicas de Saúde que estão localizadas no Distrito Branca (Branca I e Branca II), serão simultaneamente reformadas. Esta grande notícia foi bastante comemorada pela vereadora Janaína do Cal, que na manhã desta sexta-feira (9), recebeu a secretária municipal de Saúde, Nilza Malta e sua equipe, naquela comunidade.

Essas reformas foram uma solicitação da vereadora Janaína, através de sua Indicação 018/2021, apresentada e aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores, no dia 13 de abril do corrente ano. Na solicitação, a vereadora destaca que as unidades apresentam sérios problemas estruturais.

As obras só serão possíveis graças a deputada estadual Fátima Canuto, que destinou 800 mil reais à Saúde de Atalaia e também por causa de todo o empenho e compromisso da prefeita Ceci Rocha em buscar melhorias para a Saúde do município.

“Dede já agradecemos a prefeita e a deputada, pois com essas obras poderemos oferecer uma Saúde mais humanizada à nossa população”, destacou a vereadora Janaína do Cal.