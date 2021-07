Projeto Corpo em Movimento leva saúde e bem-estar para mulheres atalaienses

Com o objetivo de proporcionar qualidade de vida e bem-estar, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Atalaia iniciou nesta quinta-feira (8), as ações do Projeto CORPO EM MOVIMENTO.

O projeto visa atender aos grupos de mulheres assistidos pela Secretaria, ofertando semanalmente, treinamento funcional e acompanhamento nutricional de forma gratuita em várias localidades do município.

A secretária Valéria Araújo esteve acompanhando de perto o início das atividades, que são comandadas pela nutricionista Ana Paula Freitas e pelo educador físico Nivaldo Júnior.