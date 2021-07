Semed promove 1º Encontro de Líderes voltado aos diretores e coordenadores da rede municipal

Na manhã desta última terça-feira, 6 de julho, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) promoveu na Escola Municipal Dr. João Carlos, no Distrito Branca, o 1º Encontro de Líderes, evento voltado para diretores e coordenadores da rede municipal de Atalaia.

Participaram de uma manhã formativa com o programa Volta ao Mundo, que tem o objetivo de desenvolver competências socioemocionais. “A temática tem sido cada dia mais necessária diante de tudo que temos vivenciado com a pandemia do Covid-19”, destaca a secretária Glauciane Veiga.

Na oportunidade, o tema resiliência e liderança foram amplamente abordados. Contribuíram para essa manhã formativa, a psicóloga Cássia Costa, o educador físico Ivanilson Araújo, a professora Lindalva Neto e a professora Dra. Geisa Carla.

Os participantes foram recebidos com um delicioso café da manhã, com música ao vivo com o colaborador Nilton. A diretora Rosilda, da Escola Muncipal Francisco Pontes, também abrilhantou o evento, recitando um cordel exclusivo para os colegas de profissão.

“A Semed agradece a todos os presentes e a cada parceiro por todo empenho no evento. Nosso objetivo é contribuir cada dia mais, formando e cuidando de todos os profissionais da educação de Atalaia”, completa a secretária.