Vereador Toni Barros comemora chegada das obras do Minha Cidade Linda no Povoado Bittencourt

O Povoado Bittencourt é uma das localidades de Atalaia que está sendo contemplada com as obras do programa Minha Cidade Linda, realizada pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Atalaia e que está levando calçamento e urbanização para regiões que antes sofriam com a lama e a poeira.

O vereador Toni Barros (MDB), residente no Bittencourt, tem acompanhado de perto as obras. Nesta terça-feira (6), em nome dos moradores, agradeceu ao governador Renan Filho (MDB) e a prefeita Ceci Rocha (PSC), por levarem ao Bittencourt esta obra que em muito vai beneficiar a comunidade.

“Agradecer ao governador Renan Filho e a prefeita Ceci Rocha por seu compromisso e preocupação em melhorar a vida dos atalaienses. Nosso Povoado foi contemplado com esta importante obra. Nosso trabalho não pode parar”, destacou o vereador.

O programa Minha Cidade Linda tem como objetivo transformar para melhor os espaços públicos e as ruas de todas as cidades alagoanas, além de melhorar a qualidade de vida da população, por meio de obras em vias urbanas, com a implantação de calçamento, instalação de academias ao ar livre e parques infantis.