Deputada Fátima Canuto visita Atalaia e traz ótimas notícias para a Saúde do município

O município de Atalaia recebeu nesta segunda (5), a visita ilustre da deputada estadual Fátima Canuto (PSC), que vem sendo uma parlamentar muito prol Atalaia na Assembleia Legislativa. A deputada foi recebida pela prefeita Ceci Rocha, pela vereadora Janaína do Cal e equipe da Saúde do município.

Buscando contribuir com o avanço da Saúde de Atalaia, a deputada Fátima Canuto destinou 800 mil reais para o município. Sua visita, também resultou na definição da tão esperada reforma e ampliação dos Postos de Saúde localizados no Distrito Branca, Distrito Ouricuri, Povoado Olhos D’água e Povoado Boca da Mata.

“Sempre fico feliz em poder participar de discussões que melhorem a vida das pessoas. Estarei sempre à disposição. Podem contar comigo”, destacou a deputada.

A vereadora Janaína do Cal, destacou a importância da visita da deputada Fátima Canuto. “Tive a honra de receber no Distrito Branca, a deputada Fátima Canuto. Na oportunidade, visitamos a Unidade de Saúde, a Escola e algumas ruas onde a deputada conheceu de perto nossas maiores necessidades e reafirmou seu compromisso de junto a prefeita Ceci Rocha e a vereadora Janaína do Cal, trazer as melhorias necessárias para o desenvolvimento do nosso Distrito”, comentou a vereadora.