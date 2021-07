Marcos Rebollo pede retirada de Biblioteca localizada na Praça do Mapa

Biblioteca do SESI está localizada na Praça do Mapa.

Solicitação do vereador atalaiense Marcos Rebollo pede que a Biblioteca do SESI, localizada na Praça do Mapa, seja retirada e instalada em outra localidade de fácil acesso pra comunidade. Este pedido está presente em sua Indicação 018/2021, enderaçado a prefeita Ceci Rocha.

Marcos Rebollo justifica que o prédio limita o acesso dos atalaienses aquele tradicional espaço público da cidade.

“A retirada daquela Biblioteca irá devolver a praça não só para os munícipes atalaienses daquela localidade, mas para as outras pessoas que visitam a Praça Bi-Centenária, a nossa Praça do Mapa. As pessoas estão cobrando a retirada daquela Biblioteca e que a coloquem em outro local”, destaca o vereador.