Vereador Anderson Medeiros destaca que seu mandato é feito próximo ao povo

A Câmara Municipal de Atalaia está em recesso parlamentar durante todo este mês de julho, mas os trabalhos dos vereadores não param durante este período. Um exemplo é o do vereador Anderson Medeiros (PSC), que está exercendo seu primeiro mandato na Casa Hilton Agra de Albuquerque.

Anderson Medeiros assumiu um compromisso de fazer um mandato participativo, ouvindo as necessidades e os anseios da população atalaiense, e para isso vem fazendo questão de visitar todas as localidades do município.

Neste último sábado (04), o vereador Anderson Medeiros, que faz parte da base governista da prefeita Ceci Rocha, esteve no Conjunto da Caixa D’água, onde se reuniu com amigos para vê quais as principais necessidades daquela comunidade.

“Jogando sinuca, futebol ou apenas um bom bate-papo, sempre procuro me reunir com os amigos, buscando estar sempre presente nas comunidades. É dessa forma que pretendo realizar um mandato participativo, para junto com o Executivo buscar soluções para essas localidades. Vereador é representante do povo e deve sempre se fazer presente e não aparecer só de quatro em quatro anos”, destacou Anderson Medeiros.