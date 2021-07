Pesquisa aponta aprovação de 90% da gestão da prefeita Ceci Rocha

Levantamento feito pelo IBRAPE no dia 30 de junho e divulgado neste sábado (3), aponta uma aprovação recorde da gestão Ceci Rocha (PSC), que acaba de completar seis meses de Governo. A gestão é considerada aprovada por 90% dos entrevistados.

De acordo com os números, a prefeita de Atalaia Ceci Rocha também está muito bem em termos de avaliação pública se comparada com a antiga gestão. Foi considerada melhor por 75% dos entrevistados.

Ceci Rocha destacou sua felicidade com a excelente avaliação obtida, destacando que ainda há muito a fazer pelo município.

“Temos 90% de aprovação em Atalaia. Isso é fruto do nosso trabalho desempenhado com muito amor, responsabilidade e MUDANÇA. Isso mesmo: sempre garantir que Atalaia será um novo município! E ele está sendo. AINDA TEMOS MUITO A FAZER, vamos entrar em uma nova fase do governo, com obras importantes e sempre ajustando a direção do governo, promovendo as mudanças sempre necessárias para que possamos alcançar nossos objetivos e tudo aquilo que prometemos em campanha. Agradeço a todo povo de Atalaia por toda confiança. Vamos juntoss caminhar na mesma direção”, destaca a prefeita.