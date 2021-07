20 de Julho: Carreata marcará a tradicional Romaria de Padre Cícero em Atalaia

Todos os anos desde a sua criação, a Romaria do Padre Cícero Romão, reúne milhares de fieis em honra e devoção a sua memória. A Romaria já é tradição na cidade de Atalaia, onde todo dia 20 de Julho (feriado na cidade), romeiros de todas as comunidades, percorrem mais de 12km de fé e devoção. O evento é organizado pela Paróquia de Nossa Senhora das Brotas e Nossa Senhora da Conceição.

Por conta da Pandemia, este ano não faremos a tradicional procissão a pés, mas faremos uma belíssima carreata. O percurso terá inicio no Povoado Santo Antônio a partir das 15h e seguirá às margens da AL-210, até a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Brotas, localizada na rua de cima. A carreata será encerrada com a celebração da Santa Missa.

A figura do sacerdote é viva e marcante por todo o povo Nordestino, mesmo ele tendo falecido há 87 anos, tempo esse, que só cresce a fama e lembranças sobre o Padre Cícero.

Contamos com a sua presença e colaboração, para a organização da nossa Romaria. Os fins lucrativos do nosso evento serão revertidos para finalizar as obras necessitadas na Igreja Matriz.