Bate-papo AMA: Novo projeto capacita técnicos municipais sobre captação de recursos

Na tarde desta quinta-feira, dia 01, foi iniciado o projeto “Bate-papo AMA”, oferecido pela Rede de Captação e Gestão de Recurso da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) em parceria com a Rede +Brasil. O objetivo é capacitar e dar suporte aos técnicos dos municípios alagoanos. Na primeira rodada de conversa online, o tema foi MEG-TR.

O técnico do Departamento de Transferências da União do Ministério da Economia, Esaú Mendes, palestrou sobre o Modelo de Excelência em Gestão (MEG-TR), que é formado por padrões de referência para a gestão organizacional constituída pela integração e compilação de boas práticas de gestão.

“O MEG foi desenvolvido para apoiar os órgãos que operam a transferência da União. Ele serve para verificar o nível de maturidade da gestão, e mais do que isso ele vem para dar suporte às organizações no aprimoramento de seus processos promovendo fortalecimento da governança, melhoria da gestão e do controle no âmbito das transferências da União”, afirmou Francisco Batinga, assessor técnico da AMA e coordenador da Rede +Brasil.

Nesse primeiro momento a capacitação será voltada para os municípios acima de 50 mil habitantes, que têm o prazo de 30 de setembro de 2021 para implantação do MEG-TR. O segundo momento será para os municípios de 15 a 50 mil habitantes, e, por fim, municípios até 15mil.

O segundo Bate-papo da AMA será dia 15, às 9h, com o tema “Transferências especiais: Como operacionalizar as emendas parlamentares na Plataforma +Brasil”, com o coordenador de Normas e Processo do Departamento de Transferências da União, Cleber Fernando; a especialista em Transferências Voluntárias e Consultora da CNM, Marli Burato e o assessor técnico da AMA, Francisco Batinga.