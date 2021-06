Artigo I Joana D'arck, a nova secretária de Esportes e Lazer de Atalaia. Por: Igor Ulisses

Após Sérgio Melo deixar a secretaria de Esportes e Lazer, a prefeita Ceci Rocha deverá anunciar nos próximos dias o nome da Joana D'arck para assumir os trabalhos na Secretaria de Esportes e Lazer. Segundo algumas informações, o martelo foi batido nessa terça- feira 29/06.

Atual chefe de gabinete, Joana ganhou um grande protagonismo na atual gestão por carregar o slong: ”meu gabinete é na rua”. Essa ligação direta com a sociedade deu o aval da confiança da sociedade. Também é conhecida pela sua ligação de confiança com a prefeita Ceci Rocha e com o grupo político do Renato Filho (atual prefeito do Pilar).

Como já escrevi em outros artigos, a Secretaria de Esportes e Lazer tem um papel importantíssimo na sociedade, pois é possível educar e socializar com essa ferramenta que chamaria de "sociológico", existe uma frase: “O esporte é muito mais que saúde e bem estar e lazer. Esporte é educação!”

Os Desafios são muitos, o esportes e lazer em nosso município se limitou a prática do futebol deixando de lado as demais modalidades. Em Atalaia não tem um centro esportivo, etc. Joana D'arck tem agora uma missão de transformar a Secretaria de Esportes e Lazer em protagonista em nossa cidade, trabalhando em parceria com o Governo do Estado. Inclusive, já conseguiu en quanto chefe de gabinete, trazer o projeto Apito no Interior, que vai ofertar curso básico de arbitrage na cidade.

A sociedade espera que a nova secretária trabalhe para o bem-comum de todos os esportistas do município, que valorize a classe com um diálogo democrático entre todos.