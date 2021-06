Terreno da Capela de São Pedro, no Bittencourt, é oficialmente doado a Paróquia de Nossa Senhora das Brotas

O terreno onde está localizada a Capela de São Pedro, no Povoado Bittencourt, em Atalaia, foi oficialmente doado à Paróquia de Nossa Senhora das Brotas. Os papéis de doação foram assinados nesta última segunda-feira (28), pelos então proprietários, o senhor Mourivaldo e a senhora Marigleide, e entregue ao pároco, Padre Luiz Antônio.

A informação foi trazida pela PASCOM, em suas redes sociais.

Segundo Nota de Agradecimento, a Capela foi construída em terreno da chácara dos doadores, inicialmente particular e depois aberta a comunidade. A promessa de doar o terreno à Paróquia, foi oficializada com a assinatura dos papéis, na véspera do Dia de São Pedro que é comemorado nesta terça, 29 de junho.

* Com informações da PASCOM da Paróquia Nossa Senhora das Brotas.

O senhor Mourivaldo e a senhora Marigleide ao lado do Padre Luiz Antônio.