ALAIVIÊ: Prefeitura de Atalaia prepara live de São João com a participação de artistas da terra

Devido a pandemia da Covid-19 e as necessárias medidas de distanciamento social, o São João deste ano em Atalaia vai ser realizado através de live. A Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Cultura, prepara uma programação especial que vai reunir artistas locais, neste próximo sábado (26/06), a partir das 18 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da Prefeitura de Atalaia no Youtube e também no Instagram.

As atrações que vão abrilhantar o tradicional festejo junino na cidade, são as seguintes: FORROZÃO DO RIBEIRO, PEDRO DENNIS E ANGÉLICA NUNES, JÚNIOR LOVE, IGOR SILVA, BIBI DO PISEIRO, PAULO RICK, GUINHO FARRA, WINICIUS VAQUEIRO E ALCEMIR FREITAS.

O evento também contará com apresentações da Quadrilha Sanfona do Rei, de casal representando a Asa Branca e de casal representando a Tudo Pela Fé.

“Sábado teremos uma live super especial para os atalaienses aproveitarem em casa, mas com muita animação”, destacou a prefeita Ceci Rocha em suas redes sociais.