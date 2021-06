Aloísio Chulapa realiza a entrega de cestas básicas arrecadadas no 2º Arraiá do Chula e Prior

Um ídolo dentro e fora dos gramados. Em mais um lindo gesto de solidariedade, o atalaiense Aloísio Chulapa, vestido de homem aranha, realizou nesta quarta-feira (23), a entrega de uma grande quantidade de cestas básicas para famílias carentes do município de Atalaia. Uma ajuda muito bem vinda para essas famílias carentes que vem sofrendo com a pandemia do coronavírus.

As cestas básicas são resultados de doações arrecadadas durante o 2º ARRAIÁ DO CHULA E PRIOR, realizado em Atalaia no último dia 13 de junho e transmitido ao vivo no YouTube. O Arraiá contou com atrações exclusivas de artistas da terra.

“Sem palavras para agradecer todos os artistas e patrocinadores que ajudaram nessa live solidária, ao meu irmãozinho Felipe Prior. Que Deus dê em dobro a todos que ajudaram a proporcionar esse São João maravilhoso para cada uma dessas famílias. A felicidade deles é a minha felicidade. Para semana vamos entregar mais cestas na Flor da Serra e região”, destacou Chulapa em suas redes sociais.