1º Aulão de Muay Thai em Atalaia/AL

No último sábado (19/06), foi promovido, na Arena Santo Amaro, pelo Centro de Treinamento Felipe Oião e pelas Equipes de Treinamento Gladiador, Leões do Norte e Estúdio 236, o primeiro grande Aulão de Muay Thai em Atalaia/AL, um esporte milenar que tem aulas e treinamentos voltados não só para o público masculino, mas também para o feminino e o infantil.

O evento, que contou com a presença de mestres e aprendizes, buscou incentivar o exercício disciplinar físico e mental, e recrutar novos participantes e admiradores da luta.

O treinador Fagner Araujo, mais conhecido como Niko, conta que o muay thai “tem muitos benefícios: Reduz o nível de estresse, traz sensação de bem estar, queima calorias, além de ser um ótimo exercício de autodefesa”.

Divertida e dinâmica, a prática regular do desporto de muay thai tonifica os glúteos, braços, ombros, costas, barriga, pernas e panturrilha. Os ossos adquirem maior densidade, as articulações ficam mais flexíveis e a coordenação motora é ampliada. Isso porque são usadas oito partes do corpo nos golpes: os dois punhos, cotovelos, joelhos e a combinação de duas canelas com dois pés.

Jal Gomes (32), Fabricio Oliveira (32), Ewerton Russel (24), Rayane Apolinário (26) e Luciana Beatriz (25) praticantes da arte marcial no CT Felipe Oião, localizado no Município de Capela/AL, desempenharam, juntamente com as equipes de treinamento, grandes esforços para a realização do evento, que chegou a somar o comparecimento de mais de cinquenta pessoas.

Os alunos ressaltam que buscavam trazer aos interessados uma perspectiva mais prática e real dessa disciplina, e mostrar ao público as inúmeras benesses do Muay Thai.